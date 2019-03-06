المجلس الوطني للإعلام يوقع اتفاقية لدعم "طيران الإمارات للآداب"

المصدر: وام

وقع المجلس الوطني للإعلام اتفاقية تعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب لدعم "مهرجان طيران الإمارات للآداب" الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وذلك في إطار مشاركة المجلس في فعاليات "شهر القراءة"، وتأكيدا لالتزامه بدعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة التي تمتد حتى 2026.

وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للآداب، وقع الاتفاقية كل من سعادة منصور إبراهيم المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام، وإيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضوة مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.

وتتضمن أجندة المهرجان فعالية خاصة تحمل اسم "المجلس"، ستشهد تنظيم ما يزيد على 20 جلسة نقاشية وورشة عمل في الفترة من الأول وحتى التاسع من مارس الجاري.

وبهذه المناسبة، قال سعادة منصور إبراهيم المنصوري: " إنه مع انطلاق فعاليات شهر القراءة في دولة الإمارات 2019، يأتي دعم المجلس الوطني للإعلام لمهرجان طيران الإمارات للآداب، انسجاما مع استراتيجية المجلس الداعمة للحركة الأدبية، باعتبارها أداة رئيسية من أدوات الإثراء الفكري للمجتمع، حيث تقوم المهرجانات الأدبية والثقافية بدور أساسي في التعريف برسالة التسامح والحوار والانفتاح على الآخر التي تحملها دولة الإمارات إلى مختلف دول العالم".

وأضاف سعادته: " تستضيف فعالية "المجلس" مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تعبر عن الواقع الحالي للنشاطات الأدبية والثقافية في دولة الإمارات، حيث تشارك فيها كوكبة من الكتاب والمثقفين الإماراتيين من مختلف مكونات المجتمع، سعيا لاستعراض الواقع الأدبي، وتبادل الآراء الهادفة إلى التطوير والتحسين ومواكبة زخم المبادرات الخلاقة التي تعتمدها الدولة بشكل متواصل".

وتناقش قائمة الجلسات وورش العمل التي تستضيفها فعالية "المجلس" مجموعة من المواضيع الأدبية والوطنية المرتبطة بدولة الإمارات، كآفاق الرواية الإماراتية، وقيم التسامح في المجتمع الإماراتي، وكيفية طرح الكتاب الإماراتيين للقضايا الوطنية المتنوعة".

كما تضم قائمة فعاليات "المجلس" جلسات تناقش تطور تلفزيون الأطفال بين الأمس واليوم، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الروايات الأدبية، وأزمة الكتاب العربي، في حين لم تتجاهل قائمة الجلسات الحديث عن التطور العلمي الحاصل في الدولة، كمناقشة مسيرة مركز محمد بن راشد للفضاء، ومستقبل تطبيقات الذكاء الصناعي.