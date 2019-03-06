150 معرضاً وفناناً يحيون «فنون العالم دبي»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

كشف معرض «فنون العالم دبي»، عن توسيع نطاق برنامج فعاليات دورته الخامسة، والتي ستنعقد في «مركز دبي التجاري العالمي» خلال الفترة الممتدة بين 3 و6 أبريل المقبل، حيث يشارك في نسخة هذا العام 150 معرضاً وفناناً يمثّلون أكثر من 30 بلداً.

وسيطرح المعرض ما يزيد عن 3 آلاف قطعة إبداعية تتنوع بين الفن التجريدي واللوحات المبتكرة بتقنية نشر الألوان السائلة، إضافة إلى الأعمال التكعيبية ولوحات الوسائط المتعددة والمنحوتات، بأسعار تتراوح بين 100 وحتى 20 ألف دولار أمريكي.

وبعد تعاونه مع مجموعة «روڤ للفنادق»، يعتزم معرض «فنون العالم دبي»، استضافة أول مسابقة ومعرض للفنانين الناشئين في دورته لهذا العام. وتنعقد المنافسة، التي يشارك فيها فنانون واعدون بعمر 18 عاماً فما فوق، تحت شعار «ماي كالتشر، ماي نيبرهود، ماي كوميونيتي».

فنانون محليون

تعرض الفعالية في إصدارها لهذا العام إبداعات الفنان المقيم بالإمارات فيكتور سيتالي، وهو متخصص في الرسم السريع، وكان قد فقد حاسة السمع والنطق في عمر الثانية. ونجح الفنان الزامبي الأصل على مدى 10 سنوات من إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة في أن يصبح مثالاً يُحتذى في الإرادة ومواجهة الصعاب، وتُعدّ أعماله من الإبداعات التي ينبغي مشاهدتها في معرض «فنون العالم دبي» 2019. كما يشكّل فنان الكاليجرافيتي الإماراتي ضياء علام إضافةً جديدةً إلى المعرض. وقد أدخل علام بصمته العصرية الخاصة على هذا التوجّه الإبداعي الخاص بالحروف العربية.

مميزات

يُعدّ «فنون العالم دبي» معرضاً تفاعلياً يتيح مجموعةً من الأنشطة، كجلسات الرسم المباشر والحوار مع الخبراء، إضافة إلى عدد من ورشات العمل للتعلّم الإبداعي بالتعاون مع أشهر الفنانين في المنطقة.