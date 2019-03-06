عدد خاص من جريدة حكومة دبي الرسمية بطريقة «برايل»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أصدرت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، عدداً خاصاً من الجريدة الرسمية لحكومة دبي، يتضمن القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي بطريقة «برايل»، وذلك في إطار التعاون مع «مركز تمكين» في هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وتهدف المبادرة التي تعد الأولى من نوعها إلى إتاحة القانون أمام أصحاب الهمم ذوي الإعاقة البصرية من موظفي حكومة دبي، تماشياً مع التزام الأمانة العامة بدعم هذه الفئة عبر تمكينها من الاطلاع على التشريعات ذات الأهمية والارتباط بحقوقهم الوظيفية وإثراء الثقافة التشريعية لديهم، وحرصاً منها على دعم التوجه الوطني نحو إدماج أصحاب الهمم بفعالية ضمن المجتمع الإماراتي.

استطلاع

جاءت المبادرة الجديدة بعد قيام اللجنة العليا للتشريعات بإجراء استطلاع رأي للموظفين من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة البصرية العاملين في حكومة دبي، حيث أبدى قسم كبير منهم رغبته في الحصول على قانون إدارة الموارد البشرية مطبوعاً بطريقة «برايل». وتنفيذاً لمخرجات الاستطلاع واستجابة لتطلعات أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية، قامت اللجنة بتوفير نصوص التشريعات المنشورة في الجريدة الرسمية لحكومة دبي لهم بصيغة تتناسب مع برامج وتطبيقات القارئ الصوتي، والذي يتيح لهم الاطلاع على جميع التشريعات التي تنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي من خلال أجهزة الهواتف الذكية.

خطوة نوعية

وأوضح أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن طباعة القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي بطريقة «برايل» خطوة نوعية هي الأولى من نوعها انطلاقاً من التزام الأمانة العامة بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية، استجابة للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الاهتمام بهذه الفئة باعتبارها جزءاً حيوياً في مجتمعنا.