جائزة محمد بن راشد للمعرفة تفتح باب الترشّح لدورتها السادسة

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أعلنت المؤسَّسة عن فتح باب الترشُّح لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في دورتها السادسة لعام 2019، التي تهدف إلى تكريم أصحاب الإنجازات المؤثرة بمختلف مجالات المعرفة محلياً وعالمياً، وذلك من المؤسَّسات والأفراد.

وتسعى الجائزة إلى تسليط الضوء على أهمِّ وأبرز نجاحات روّاد المعرفة من مختلف دول العالم، وتعزيز الوعي بأهمية العطاء المعرفي كونها ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مزدهرة وقادرة على المضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة، كما تهدف الجائزة إلى تحفيز مفاهيم الإبداع والابتكار في مجتمعات المنطقة العربية والعالم.

وتبدأ المؤسَّسة استقبال طلبات الترشُّح من داخل وخارج الدولة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة www.knowledgeaward.com، حيث يمكن للأفراد والجهات والمؤسَّسات الحكومية، والشركات والجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، المشاركة بإنجازاتهم عن مختلف فئات الجائزة، والتي تشمل: التنمية، والابتكار، والريادة، والإبداع، وتطوير المؤسَّسات التعليمية، والبحث العلمي، والطباعة والنشر والتوثيق، وتكنولوجيا الاتصالات.

ويستمر استقبال طلبات الترشُّح حتى تاريخ 31 مارس 2019، على أن يتمَّ إعلان الفائزين بالجائزة خلال فعاليات «قمة المعرفة 2019».

وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام للجائزة، أنَّ جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة نجحت على مدى خمس سنوات في ترسيخ أهمية المعرفة ودورها في تطوير حياة الأفراد والمجتمعات والمؤسَّسات ليكونوا جزءاً فاعلاً في المسيرة التنموية لكل الدول، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة لأهمية تحفيز المبدعين بمختلف مجالات المعرفة، كما سلَّطت الجائزة الضوء على إنجازات لافتة ضمن ذات الإطار، أسهمت بشكل حقيقي في صناعة ونشر المعرفة على مستوى العالم.

وأوضح بن حويرب أنَّ الجائزة في دورتها السادسة تسعى إلى استقطاب مشاركة صنَّاع المعرفة سواء على نطاق الأفراد أو المؤسَّسات، ممَّن قدَّموا بصمة واضحة في مجتمعاتهم، وكرَّسوا جهودهم لخدمة الإنسانية ورفاهيتها وازدهارها، ونحن ندعو الجميع ممَّن تتوافر لديهم معايير المشاركة في الجائزة إلى الترشُّح، وتقديم نماذج ملهمة من المشاريع والمبادرات المعرفية للأجيال القادمة.