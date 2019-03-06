مركز جمعة الماجد يختتم مشاركته في معرض مسقط للكتاب

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، مشاركته في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته 24 الذي أقيم في الفترة من 2 فبراير إلى 2 مارس. وتمثلت مشاركة المركز هذا العام بإقامة وتنظيم عدد من الفعاليات، بالتعاون مع إدارة معرض مسقط الدولي للكتاب، فكانت الفعالية الأولى أمسية شعرية للشعر الفصيح شارك فيها الشاعر الإماراتي علي الشعالي، والشاعر العماني ناصر الغساني، وأدارت الأمسية الشاعرة العمانية فاطمة إحسان.

وكانت الفعالية الثانية ورشةً للأطفال بعنوان «أصنع كتابي» قدمتها شيخة المطيري من مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.

وأما الثالثة فبعنوان «فن اقتناء الكتب» قدمها المفكر العماني خميس بن راشد العدوي