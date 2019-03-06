ليلة مسرحية في اتحاد كتاب الإمارات

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

يستضيف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الفنان والإعلامي محمد غباشي، والمخرج المسرحي وائل المغربي، في ليلة مسرحية تشمل التشخيص الدرامي لكتاب (ثنائية المطر)، تقام الفعالية في الساعة السابعة من مساء اليوم، في قاعة أحمد راشد ثاني في مقر الاتحاد على قناة القصباء في الشارقة. الفنان المصري محمد غباشي الحاصل على بكالوريوس في فنون المسرح من جامعة ايشودوا، وشارك في العديد من المهرجانات المسرحية والفنية، وله العديد من المؤلفات.

والمخرج الأردني وائل المغربي الحاصل على بكالوريوس فنون جميلة ــ تخصص مسرح (إخراج وتمثيل) من جامعة اليرموك، ويعمل منذ العام 2008 ولغاية الآن مدرساً لمادة الدراما في مدارس الإمارات.