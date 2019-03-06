«سيدات الثميد» ينظّم مهرجان التسامح لتعزيز قيم التعايش

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

تزامناً مع عام التسامح، وتعزيزاً لقيم التعايش السلمي بين جميع فئات المجتمع، نظم نادي سيدات الشارقة فرع الثميد، مهرجان التسامح الأول في القرية التراثية والذي يهدف إلى جمع المؤسسات الحكومية في مناطق الثميد ومليحة والمدام لترسيخ ثقافة وقيم التسامح، وتكريس مفهومها التنموي في شتى العلاقات الاجتماعية والمؤسسية.

ويتخلل المهرجان عرض أقوال ومأثورات للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تتحدث عن قيم وركائز التسامح، إضافة إلى تنظيم عروض فنية تقام في مسرح القرية التراثية تتضمن جلسات حوارية تعنى بتسليط الضوء على أهمية التسامح وأهدافه وضرورته كأداة فاعلة لتنمية المجتمعات وغيرها من الفعاليات المتنوعة.