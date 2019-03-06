«براند دبي» ينهي مشاركته الناجحة في «أمستردام للقهوة»

المصدر: دبي - البيان

أنهى الفائزون الستة بمسابقة «أفضل صناع القهوة في دبي» التي نظّمها «براند دبي»؛ الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع موقع «ذا هانتر»، مشاركتهم في أكبر تجمع عالمي متخصص في هذا المجال، وهو «مهرجان القهوة العالمي»، الذي أقيم في العاصمة الهولندية خلال الفترة من 1 - 3 مارس.

وتأتي هذه المشاركة العالمية بدعم من براند دبي ضمن مبادرة «بكل فخر من دبي»، بهدف المساهمة في دعم رواد الأعمال المتميزين في الإمارة، وتسليط الضوء على مشاريعهم وما يقدمون من منتجات وخدمات على قدر كبير من التميّز، حيث تم اختيار الفائزين في هذه المسابقة عن طريق التصويت الذي شارك فيه ما يزيد على 7000 من محبي القهوة في دبي.

وتنوعت الأنشطة المدرجة على جدول رواد الأعمال على مدار أيام المهرجان الأربعة، بين جلسات حوارية وورش عمل حول العديد من الموضوعات ذات الصلة بصناعة القهوة، والمشاركة في مسابقات سيتضمنها المهرجان، في حين سيحفل جناح «براند دبي» بالعديد من الأنشطة، بما في ذلك فتح المجال للزوار لتذوّق المنتجات المُعدَّة من قبل الفائزين الستة في مسابقة أفضل صناع القهوة في دبي.

وشهد قطاع صناعة القهوة خلال السنوات القليلة الماضية نمواً قوياً مدفوعاً بزيادة حجم الطلب في السوق المحلية، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الدراسات والأبحاث «إليجرا»، حيث تحولت دبي إلى حلقة وصل مهمة في سلسلة التوريد الخاصة بالصناعة، ومقر لسوق متنامية لمحبي القهوة وكذلك لإعادة تصديرها.