المر يفتتح «طوابع إيباكس» في سوق التنين

المصدر: دبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، افتتح معالي محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، معرض طوابع إيباكس 2019 دبي، وهو المعرض الثالث الذي تنظمه جمعية الإمارات لهواة طوابع البريد بمناسبة عام التسامح في «سوق التنين 2».

حضر الافتتاح ذياب الرشيدي قنصل عام الكويت بدبي، وسلطان المدفع ممثل بريد الإمارات، وراشد الهرمودي مدير سوق ورسان ممثلاً عن شركة نخيل، وعبدالله طيب خوري رئيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وعبدالله المطيري الرئيس الفخري للمعرض، وبرنارد بيستون رئيس الاتحاد الدولي لهواة طوابع البريد، إلى جانب ممثلين للدول المشاركة. ويشارك في المعرض بريد الإمارات وجمعيات هواة الطوابع في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وأستراليا وبريد فلسطين.