6 فنانين إماراتيين يشاركون بأعمالهم في «تشويش»

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح مركز مرايا للفنون، معرض «تشويش: ضجيج المواد»، في دورته السنوية الخامسة، يوم السبت الماضي، بتكليفٍ من منصة «أ.ع.م اللامحدودة»، وبدعم من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

وقد تم الافتتاح بحضور سمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، المؤسس والراعي لمنصة «أ.ع.م اللامحدودة»، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير - «شروق».

وعبّرت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح معرض تشويش، مؤكدة أن الوزارة تدعم جميع الأنشطة والفعاليات والمبادرات الثقافية والإبداعية، التي تسهم في تنمية المشهد الثقافي والفني في الدولة.

وأشارت معالي نورة الكعبي، إلى أن معرض تشويش يوفر منصة لعرض الأعمال الفنية للمبدعين الناشئين، ويخلق فرصاً جديدة أمامهم، من خلال إبراز إبداعاتهم وتقديمها للجمهور المحلي، وإيجاد تواصل وحوار خلاق حول الفن المعاصر في المنطقة.

وقالت معاليها: «يمثل معرض تشويش، نموذجاً للشراكات المثمرة بين المؤسسات الفنية والثقافية في الدولة الرامية لاكتشاف مواهب مبدعة، والترويج لأعمالها في المعارض المحلية، بما يتيح بناء قدرات ومواهب وطنية قادرة على صناعة منتج ثقافي وفني متميز، ينافس في المحافل العالمية».