نيابة دبي تفتتح معرض الكتاب القانوني

المصدر: ■ دبي - البيان

انطلقت فعاليات النيابة العامة بدبي تزامناً مع شهر القراءة بافتتاح معرض الكتاب القانوني النسخة الرابعة، وتفقد أرجاء المعرض المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، واطلعا على الجهات المشاركة من المؤسسات والدوائر الحكومية ودور النشر المتخصصة ببيع وعرض الكتب القانونية.

وجاء المعرض القانوني للنيابة العامة انطلاقاً من تنوع وسائل الاتصال والتواصل عن طريق استقطاب شريحة أوسع من الجمهور وخصوصاً المختصين والباحثين في الشؤون القضائية وطلبة القانون، وجذب عدداً أكبر من الجهات القانونية ودور النشر.

وتأتي مشاركة النيابة العامة في المعرض من خلال عرض الكتب القانونية وأحدث الإصدارات الخاصة بأعضاء النيابة والكتيبات التوعوية إلى جانب عدة مشاركين من جهات حكومية مثل شرطة دبي والمحاكم ومعهد دبي القضائي ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، وكذلك دور النشر الخاصة وهم الميدان ودار الحافظ وصادر الحقوقية ومكتبة المستقبل ودار النهضة.