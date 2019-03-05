ورشة عمل عن حفظ التراث الوثائقي

المصدر: ■ الشارقة - البيان

«تعزيز وحفظ التراث الوثائقي والثقافي»، عنوان ورشة عمل شملة وموسعة، ينظمها المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي إيكروم - الشارقة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، خلال الفترة من 4 - 7 الجاري، حيث تناقش جملة قضايا وموضوعات في المجال، غاية صون الوثائق والإرث الثقافي العالمي بصيغ وأساليب فاعلة ومجدية.

ذاكرة وأهميةوتشارك في الورشة حضور نخبة من العاملين في مجال حماية التراث الثقافي - وخاصة التراث الوثائقي - من الإمارات ومصر وفلسطين ولبنان، وسيتم خلالها تسليط الضوء على أهمية هذا النوع من التراث لما تمثله تلك الوثائق من ذاكرة الأمم وبما تحتويه من قيم ثقافية.

كما تستضيف الورشة الدكتور إيان ويلسون، المستشار الخاص للمدير العام للأرشيف الوطني لدولة الإمارات والذي من خلال عمله مع برنامج ذاكرة العالم التابع لليونسكو، سيلقي كلمة عن مجهودات حفظ التراث الوثائقي في المنطقة العربية.

وأكّد د. زكي أصلان، مدير إيكروم - الشارقة أن هذه الورشة تهدف إلى تعريف المشاركين بأنواع التراث الثقافي الوثائقي المختلفة ومناقشة التحديات التي تواجه حفظه في المنطقة العربية.