16 معرضاً عالمياً في «فن البحرين عبر الحدود»

المصدر: المنامة - البيان

تستضيف الدورة الرابعة لمعرض فن البحرين عبر الحدود «آرت باب» 16 معرضاً عالمياً من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تشكيلة مميزة من الأعمال الفنية للعديد من الفنانين البحرينيين.

ويهدف المعرض إلى تعزيز علاقته المميزة مع مختلف المعارض الفنية في جميع أنحاء منطقة الخليج ودول العالم وبناء الجسور الإبداعية معها للارتقاء بمستقبل الفنون في مملكة البحرين والمنطقة.

وسيقدم معرض «تاغ فاين آرتس» (TAG Fine Arts) عرضاً عصرياً لرسم الخرائط يضم مجموعة خرائط جميلة وخلاقة للغاية لمملكة البحرين والمنطقة من قبل سبعة فنانين عالميين.

ويشهد معرض فن البحرين عبر الحدود هذا العام عودة معرض آرت إيجنسي (Art Agency) للمشاركة بمجموعة أعمال فنية رائعة للفنان الشهير والمهندس المعماري زوراب تسيريتيلي، الذي يشغل منصب رئيس الأكاديمية الروسية للفنون ويعتبر من أبرز رواد الفن الجورجي والروسي لأكثر من أربعين عاماً، ومن أبرز أعماله تمثال المعلم العظيم بطرس.