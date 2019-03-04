«كتاب في ساعة» بـ«الإمارات للدراسات والبحوث»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية مبادرة «كتاب في ساعة» التي سيتم من خلالها استضافة أحد الكتاب البارزين، يوم الاثنين من كل أسبوع خلال شهر مارس؛ لمناقشة أحد كتبه، وذلك في جلسة حوارية يتم عقدها في جناح كبار الزوار بمقر المركز في أبوظبي.

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع شهر القراءة، في دولة الإمارات، الذي يوافق شهر مارس من كل عام، حيث انطلقت فعالياته هذا العام في الأول من الشهر الجاري، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الذي حدد شهر مارس من كل عام، شهراً للقراءة؛ انطلاقاً من حرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، واستكمال سلسلة المشروعات الثقافية والفكرية والمعرفية، التي أطلقتها الدولة منذ نشأتها.

وأكد الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن القراءة تعد سمة أساسية للمجتمعات الإنسانية المتحضرة، مضيفاً أن الأمم لا تتقدم إلا بإعلاء قيمة القراءة، التي تعتبر أداة لقياس مدى قوة الدول وريادتها، مشيراً إلى أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية كان له قصب السبق في طرح المبادرات الخاصة بتعزيز القراءة في المجتمع.