دبي تستضيف مؤتمر «وان-إيفرا» الشرق الأوسط

المصدر: دبي - وام

تستضيف مدينة دبي للإنتاج الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء «وان-إيفرا» في الشرق الأوسط يومي 6 و7 الجاري في مركز المؤتمرات في مجمع دبي للمعرفة بحضور أكثر من 300 خبير في قطاعات الإعلام والطباعة والنشر من أنحاء العالم.

تتضمن فعاليات المؤتمر - الذي يقام تحت عنوان «عصر الجمهور» - كلمة ترحيبية يلقيها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح إضافة إلى مجموعة متحدثين ومن أبرزهم ربى إبراهيم مدير قسم العمليات في قناة العربية وإبراهيم بادي الرئيس التنفيذي لدار الحياة والدكتورة ألكساندرا بوردارشت مدير برامج القيادة في معهد رويترز وشخصيات بارزة أخرى.

أحدث التوجهات

ويتيح المؤتمر لمسؤولي مؤسسات النشر والمعنيين فرصة الاطلاع على أحدث التوجهات الإقليمية والعالمية في مجال الطباعة والنشر، حيث يستقطب العديد من الصحفيين وصانعي القرار ويوفر منصة تعليمية للمواهب الإبداعية الشابة بجانب إلقاء الضوء على نماذج أعمال ناجحة واستعراض دور التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تعزيز العائدات الرقمية للشركات الإعلامية.

وتهدف مدينة دبي للإنتاج من استضافة المؤتمر إلى تعريف العاملين في صناعة الإعلام والنشر بالأساليب التي يتبعها الصحفيون والمؤسسات العالمية لصناعة محتوى يتماشى مع التقنيات الحديثة ونقل هذه الخبرات إلى المؤسسات العاملة في مدن «دبي للإعلام ودبي للاستديوهات ودبي للإنتاج» وإتاحة الفرصة للمعنيين بهذا القطاع في الإمارات والمنطقة للتعرف على أفضل التجارب العالمية والتفاعل مع القائمين عليها في جلسات حوارية متخصصة.

سيطرة التكنولوجيا

وقال ماجد السويدي مدير عام مدينة دبي للإنتاج إن المؤتمر يتطرق إلى سيطرة التكنولوجيا الرقمية على كل القطاعات تقريباً في العصر الحالي لتصبح جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية وهو ما يدفع معظم وسائل الإعلام ودور النشر لاستخدام استراتيجيات ونماذج أعمال جديدة تسمح بمقاربات رقمية للمنتج الإعلامي ما يمكن تلك المؤسسات من البقاء في المنافسة والحفاظ على مواقعها وذلك في وقت يشهد فيه قطاع الإعلام بالمنطقة تغيرات شاملة.

من جانبها أكدت ميتشلد شيمب مدير الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء «وان-إيفرا» الشرق الأوسط سعيهم لجعل المؤتمر نقطة التقاء لناشري الأنباء في المنطقة والمنبر الذي يجمعهم بنظرائهم حول العالم لتبادل الخبرات وإيجاد حلول عملية للتحديات التي يواجهونها، مشيرة إلى أن التركيز هذا العام ينصب بشكل خاص على «عصر الجمهور» سواء من حيث كيفية تحسين العلاقات بين الناشرين والقراء وتزويدهم بمحتوى أكثر ملاءمة أو بالمقابل جعل الجمهور يدرك أن المحتوى عالي الجودة يستحق القيمة التي تدفع مقابله.

ويتضمن المؤتمر حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للإعلام الرقمي تقديراً للناشرين الذين اتبعوا بنجاح استراتيجيات مرنة وتبنوا وسائل الإعلام الرقمي الجديدة وعدلوا منتجاتهم لتواكب رغبات المستخدمين.