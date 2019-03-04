منتدى الفن المغربي يكرّم خالد الظنحاني

المصدر: مكناس، الفجيرة - البيان

توّجت مؤسسات ثقافية في المملكة المغربية، الأديب الإماراتي خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، سفيراً للتسامح الدولي، وذلك على هامش انعقاد فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان الوطني للشباب المبدع الذي نظمه منتدى الفن والإبداع المغربي بمدينة مكناس.

ويعد التكريم الذي حظي به الشاعر خالد الظنحاني من قبل كل من منتدى الفن والإبداع المغربي، ومنظمة الـ«أليسكو»، والجمعية المغربية للثقافة والإبداع، تقديراً للمساهمات الأدبية الثرية التي يبذلها الظنحاني على الساحة الثقافية في الوطن العربي.

وتوجه الظنحاني بالشكر والامتنان على التكريم الذي حظي به من مؤسسات ثقافية مغربية عريقة في المجال الثقافي، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسات في نشر ثقافة المعرفة للجمهور العربي.

وأوضح الظنحاني أن الزيارة الثقافية الإماراتية إلى المغرب، المتمثلة بوفد جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، تعكس السياسة الإماراتية الصادقة في مدّ جسور التواصل والتعاون الثقافي بين الدول العربية والعالم، من منطلق سياسة الانفتاح التي تنتهجها الإمارات في سبيل ترسيخ أسس التبادل الثقافي وحوار الحضارات.