«جمعة الماجد» يشارك في ورشة إنعاش المدن العربية

المصدر: الشارقة- البيان

شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بورشة العمل، التي نظمها المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي- إيكروم الشارقة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجاءت بعنوان: «تعافي المدن التاريخية بعد الأزمات في المنطقة العربية».

تمثلت مشاركة المركز بورقة عمل بعنوان: «جهود مركز جمعة الماجد في إنقاذ مخطوطات تمبكتو أثناء وبعد أزمة احتلالها من الإرهابيين عام 2012، ودور هذا العمل في إنعاش المدينة»، وقد قدم الورقة الدكتور بسام داغستاني رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم في المركز، بدأها بنبذة تاريخية حول مدينة تمبكتو، التي كانت تعتبر أهم العواصم الإسلامية في غرب أفريقيا، واجتمع في مكتباتها التي تتجاوز 40 مكتبة ما يزيد عن 500 ألف مخطوطة، ثم تناول الأزمة التي وقعت عام 2012 حيث أُحرقت المخطوطات من قبل بعض الجماعات المتطرفة، ثم تحدث عن دور المركز في التحضير لنقل المخطوطات إلى العاصمة باماكو بالتنسيق مع المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية، فنقلت المخطوطات، التي بلغ عددها ما يزيد عن 370 ألف مخطوطة، وضعت في 3434 صندوقاً، إلى العاصمة بسرية تامة، خلال 45 رحلة وصلت جميعها بأمان.