شاهد.. اصطدام 40 سيارة في موسكو بسبب الجليد

المصدر: البيان الالكتروني

اصطدمت 40 سيارة أمس على الطريق الدائري المحيط بموسكو بسبب الجليد وهطول ثلجي كثيف تغلب على جهود السلطات البلدية لمكافحة الجليد والتجمد المعتاد في شوارع وطرق روسيا في الشتاء.

وذكرت شرطة مرور موسكو أن شخصين على الأقل أصيبا بجروح في الحادث وأن الأضرار اقتصرت على الماديات بلا ضحايا، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

وتسبب الحادث في عرقلة حركة السير واختناق مروري في المنطقة.