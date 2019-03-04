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جناح الكويت في القرية العالمية.. جوهرة الخليج المتلألئة

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يتميز جناح الكويت في القرية العالمية بالطابع الكويتي الأصيل ويجسد الثقافة والتراث والمنتجات الكويتية على مساحة تمتد لـ 3065 متراً مربعاً. وكما عودناكم كل إثنين، سنأخذكم اليوم في جولة داخل جناح الكويت في القرية العالمية، وجهة التسوق والترفيه والمرح في دانة الدنيا دبي.

وتعكس واجهة الجناح أهم المعالم الموجودة بالكويت كأبراج الكويت الشامخة وقد تم اختيار سفينة البوم الشراعية كمدخل للجناح باعتبارها من أهم المهن لدى الأجداد اللذين كانوا يستخدمونها فى النقل وصيد اللؤلؤ والأسماك.

 ويعزز الجناح حضور ذوي الحرف اليدوية والمشاريع المنزلية حيث تضم القرية 62 محلاً تجارياً لبيع الملابس والإكسسوارات والمستلزمات المنزلية والمنسوجات والعطور والتحف والهدايا والمواد الغذائية.

ويستمتع الجمهور بالتعرف على العروض الفلكلورية والثقافية التي تقام في المنطقة التراثية وتضم العديد من المفاجآت التي تدخل البهجة على قلوب زاور جناح الكويت وترسم البهجة على وجوههم.

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