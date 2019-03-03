كلب يدفع ديون عائلة!

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

بيع كلب بما يقارب 750 يورو على موقع eBay بألمانيا لسداد ديون عائلة.

وقال تقرير لـ "بي بي سي" إن الحادثة التي وقعت في مدينة آهلن الألمانية شغلت مانشيتات الصحف المحلية في شهر فبراير الماضي.

وتقول (BFMTV) الفرنسية إن فريق المحضرين ذهب في نوفمبر 2018 إلى عائلة لجمع الأشياء القيّمة لسداد ديونهما، وكان الكلب على ما يبدو أغلى ممتلكاتها.

وتضيف القناة الفرنسية أن الكلب Edda تم بيعه على موقع المزاد ئي باي مقابل 750 يورو.

وتقول مالكته الجديدة، ميكايلا جوردان، وهي شرطية، إنها استغربت للوهلة الأولى من انخفاض سعر البيع، وهي تشكو الآن من حالته الصحية وتقول إنها أجرت للكلب أربع عمليات جراحية بسبب مشاكل في العين، وهي تطالب الان بتعويض من سلطات المدينة بما يقارب 1800 يورو.

وقال فرانك ميرشوس، المتحدث باسم بلدية مدينة أهلين، إن الاستيلاء على كلب تم بطريقة قانونية وإن تحقيقاً فتح حول ادعاءات المالك الجديد، مضيفاً أن عائلة إيدا السابقة متأكدة بأن الكلب "في أيد أمينة"، ولكن أطفالها يفتقدونه.