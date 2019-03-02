وفاة الفنان الأردني نبيل المشيني

المصدر: البيان الالكتروني

توفي في العاصمة الأردنية عمان اليوم السبت، الفنان الأردني نبيل المشيني، المشهور بشخصية "أبو عواد" في مسلسل "حارة أبو عواد"، عن عمر ناهز 80 عامًا.

ونعى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، المشيني ، مشيراً إلى أن الراحل كان قامة وطنية ثقافية وفنية.

وولد نبيل المشيني عام 1939 في مدينة القدس، وهو ابن الفنان الأردني اسحق المشيني، وشقيق الفنان أسامة المشيني.

ومن أبرز أعمال الراحل "حارة أبو عواد"، الذي اشتهر في فترة الثمانينات، وقدم بعدها العديد من الأعمال البدوية الأردنية، من أبرزها "راس غليص".

وعين رئيساً لرابطة الفنانين الأردنيين، كما تم تعيينه عينا في مجلس الأعيان الأردني عام 2003. وفقاً للصحف الأردنية.