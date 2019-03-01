«الكلمة» والفكر يجمعان العالم اليوم في «طيران الإمارات للآداب»

المصدر: دبي - البيان

محاور ثرية ومشاركات نوعية، تميز برنامج مهرجان طيران الإمارات للآداب في دورته لهذا العام، الدورة الـ11، لاتي تتنطلق اليوم في فندق إنتركونتيننتال، دبي فستيفال سيتي، بمشاركة أشهر الكتّاب والمفكرين والمبدعين العالميين والعرب، إذ ينظم المهرجان بالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، فمعه "الكلمة تجمعنا" على القيمة والفكر والتسامح والانفتاح.

«الكلمة تجمعنا»

ويستأثر موضوع المهرجان «الكلمة تجمعنا» بالعديد من الجلسات، والفعاليات، وتتسم الدورة الحادية عشرة بشمولية الأنماط الأدبية، فهناك طيف واسع من الروايات الحديثة، من الرومانسية إلى الجريمة، ومن الفنتازيا إلى أدب الجريمة، والدراما النفسية.

إضافة إلى روايات الناشئة، والشعر والفنون والموسيقى، وقيادة الأعمال وشؤون المرأة، وفنون الطهو، والأعمال غير الروائية، والمذكرات والتاريخ والعلوم، والاستكشاف، والرفاهية الاجتماعية وقيادة الأعمال، والمزيد من المواضيع الهامة.

استراتيجية

من جهته أكد سعيد النابودة المدير العام بالإنابة في دبي للثقافة، أن مهرجان طيران الإمارات للآداب يتناغم مع الاستراتيجية الوطنية للقراءة في الإمارات 2026، ويسلط الضوء على أهمية الآداب التي تشكل قاعدة لمجتمع سعيد مترابط من الناحية الثقافية وقوي من الناحية الفكرية.

ويعد المهرجان حدثًا رئيسيًا على أجندة موسم دبي الفني، المبادرة الفنية الرائدة لدبي للثقافة، التي تشتمل على أحداث فنية تقام في شتى أرجاء المدينة على مدار العام، وتركز في جوهرها على تعزيز المشهد الفني والثقافي المزدهر في الإمارة.

وأشار النابودة إلى أن المهرجان يوفر منصة حاضنة للكتاب الإماراتيين من مختلف المستويات، ويتيح لهم التواصل مع جمهور واسع ونخبة من أبرز الكتاب والمؤلفين العالميين، ما يعني توفير الفرص المثالية للاطلاع على تجاربهم واستكشاف الحضارات والثقافات الأخرى، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم والارتقاء بها.

تطلعات وأقالت أحلام البلوكي، مديرة المهرجان، «أن أكثر من 175 كاتباً من جميع أنحاء العالم يشاركون في دورة هذا العام، ويمثلون أكثر من 30 دولة»، وأضافت، «يوفر البرنامج مجموعة واسعة من الفعاليات، في مجالات عديدة».

دعم

وقد أكدت «طيران الإمارات»، في بيان لها، مجدداً، دعمها مبادرات الثقافة والفنون، حيث تنقل 175 مؤلفاً من أكثر من 30 دولة إلى دبي للمشاركة في فعاليات المهرجان المتعاقبة خلال الأيام التسعة المقبلة.

ويشارك في دورة هذا العام نجم الإعلام الاجتماعي أحمد الشقيري، وكريس غاردنر مؤلف كتاب البحث عن السعادة، وراقصة الباليه الشهيرة دارسي بوسيل.. وغيرهم الكثيرين.