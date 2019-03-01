«دبي للمأكولات» يستضيف منال العالم

المصدر: دبي - البيان

شاركت الشيف منال العالم في فعاليات مهرجان دبي للمأكولات بدورة هذا العام، ضمن احتفالية للأطعمة، أمس، في دبي فيستفال سيتي مول.

حيث حضر وتابع الحدث ما يزيد على 100 من المعجبين الذين شاهدوا الشيف منال في عرض استثنائي للطهو، أبدعت خلاله في إعداد ثلاثة من وصفاتها المميزة. وفضلاً عن تناولهم المأكولات الشهية التي أعدتها الشيف منال، فاجأ متجر جاشنمال هوم الذي استضاف الفعالية، ضيوفه بمسابقات فورية، حيث فاز ثلاثة مشاركين بماكينات قهوةDe'Longhi Scultura Pump Espresso.

تجدر الإشارة إلى أن الشيف منال العالم، هي من الشخصيات التي تحظى بشهرة واسعة في المنطقة، وهي رائدة في مجال المطبخ العربي الأصيل، وتُكرِّس موهبتها لربط الجمهور بالطعام على أكمل وجه أفضل.