مهرجان «أم الإمارات» يستضيف 50 عرضاً موسيقياً من 12 دولة

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تفاصيل برنامج العروض الفنية لمهرجان أم الإمارات 2019، حيث ستعتلي المسارح الثلاثة مجموعة من النجوم والعروض الموسيقية، في مقدمتهم الفنان السعودي رابح صقر في تمام الساعة 8:30 من مساء يوم الجمعة 15 مارس الجاري .

والـ «دي جي» الهولندي العالمي نيكي روميرو يوم الجمعة 22 مارس في تمام الساعة 10 مساءً. ويتضمن المهرجان أكثر من 50 عرضاً موسيقياً من 12 دولة حول العالم، ما يعكس التنوع الثقافي الغني الذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط أجواء من الألفة والمحبة وقيم التسامح والتعايش المشترك بين زوار المهرجان من مختلف الجنسيات.

اختيار الفنانين

وأشارت أميرة المزروعي، رئيس وحدة المهرجانات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «نحن فخورون بالإعلان عن تفاصيل العروض الترفيهية لمهرجان أم الإمارات 2019. حيث تم اختيار الفنانين والموسيقيين هذا العام بما يُرضي أذواق جميع الفئات العمرية من زوار المهرجان، ونحن واثقون من أن هذه العروض ستستقطب محبي الموسيقى من مختلف الجنسيات والثقافات.

ومن خلال الجمع بين فنانين وجمهور من مختلف بلدان العالم، يسهم المهرجان في تعزيز التبادل الثقافي الذي يدعم أهداف مبادرة»عام التسامح«. ويقدم النجم السوبر ستار السعودي رابح صقر يوم الجمعة 15 مارس على المسرح الرئيسي باقة من أجمل أغنياته ومقطوعاته الموسيقية التي ألفها على العود مثل يا نسيم الليل وصابرين وعلى كيفك وغيرها.

منتج موهوب

ويستضيف مهرجان أم الإمارات للمرة الأولى في أبوظبي منسق الأغاني العالمي»دي جي«نيكي روميرو، الذي يقدم يوم السبت 23 مارس على مدار ساعة ونصف أجمل مقطوعات الموسيقى الإلكترونية التي ألفها على المسرح الرئيسي، مباشرة بعد مسابقة الألعاب النارية.

والجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى مسيرته المهنية الناجحة في عالم تنسيق الموسيقى، يتميز روميرو بأنه منتج موهوب لديه مؤلفات موسيقى إلكترونية مشهورة مثل»تولوز«و»بيتر سويت«وغيرها.

وعمل روميرو مع بعض من أكبر الأسماء في عالم الموسيقى المعاصرة، مثل ريهانا وبريتني سبيرز. ومهدت هذه النجاحات الطريق لتأسيس علامة التسجيلات الخاصة به»بروتوكول ريكوردينغ«التي تضم مجموعة من الفنانين الموهوبين.

عروض موسيقية

كما يوفر المهرجان لزواره مجموعة واسعة من العروض الموسيقية، التي تضم أكثر من 50 عرضاً لفنانين ومنسقي موسيقى موهوبين تتوزع على مسارح المهرجان الثلاثة.

ومن الفنانين البارزين الآخرين المشاركين في المهرجان عمر دين وأمجد شاكر وجاد أبي حيدر، الذين أبدعوا في برنامج المواهب»ذا فويس أحلى صوت«. ومن المقرر أن يشارك الفنانون الثلاثة في عرض خاص على خشبة المسرح الرئيسي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الناشئين الآخرين.

واحتفاءً بعيد الأم الذي يصادف 21 مارس من كل عام، يستضيف المهرجان عرضاً فنياً أدائياً يقدمه إبراهيم الجنيبي وفرقته. إلى جانب عروض أخرى ستقام على المسرح الرئيسي من بينها:

عبري، عزيزة إبراهيم، بووم ديوان، شينوا هاوك، دافي أند فليب، داني عريضي، داني نافيل، فهد العارف، فرقة الفيحاء، جدل، جواهر، جايي أند فو، ليلى كاردان، المجاز، ماشا، ميامي باند، نون، فرقة سامفيل جاسباريان الرباعية، وأبناء يوسف.

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يقام مهرجان»أم الإمارات«في منطقة»ع البحر) على كورنيش أبوظبي في الفترة من 12 إلى 23 مارس الجاري، ويفتح أبوابه من الساعة 4 مساءً وحتى الساعة 10:30 مساءً (من الأحد إلى الأربعاء) ومن الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 10:30 مساءً (من الخميس إلى السبت).