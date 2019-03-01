ورشة عمل «تعافي المدن التاريخية» تختتم فعالياتها

المصدر: الشارقة - البيان

اختتم المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي «إيكروم - الشارقة»، أخيراً، ورشة عمل حول تعافي المدن التاريخية، بعد الأزمات التي عصفت بالمنطقة العربية.

اختُتِمتْ يوم 28 فبراير 2019، ورشة العمل حول تعافي المدن التاريخية بعد الأزمات في المنطقة العربية التي نظمها في الوطن العربي إيكروم-الشارقة.

وجمع هذا الحدث، الذي نظمه المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الشارقة، متخصصين من منظمات دولية، مثل: البنك الدولي، واليونيسكو، وإيكوموس، وبرنامج المَوْئِل للأمم المتحدة، ومعهد الآثار الألماني، بالإضافة إلى ممارسين وأكاديميين من مجالات التراث الثقافي.