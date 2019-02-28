كلب بوش الأب يبدأ عملاً جديداً

المصدر: البيان الالكتروني

بدأ سولي، كلب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، الخدمة في مركز "والتر ريد" الطبي يوم الأربعاء 27 فبراير 2019، حيث سيساعد معاقين من قدامى المحاربين وكذلك عسكريين حاليين.

واكتسب سولي إتش دبليو بوش شهرة برعايته ومرافقته الدائمة للرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة في المراحل الأخيرة من حياته. وخلال مراسم إلقاء نظرة الوداع على جثمان بوش في القاعة المستديرة بالكونجرس في 2018، جثم سولي في وفاء بجوار النعش.

وقال المركز الطبي إن مهام سولي في دوره الجديد ستشمل توفير الدعم والراحة والترويح عن نفوس المحاربين المصابين وأسرهم وطاقم المستشفى، ومن ثم تخفيف أجواء التوتر وزيادة المشاعر الإيجابية.

وأصبح سولي، وهو كلب بيج اللون من نوع لابرادور، واحد من سبعة كلاب تعمل بالمركز الطبي الواقع في بيثيسدا بولاية ماريلاند، بحسب مونت كارلو الدولية.

وتعمل الكلاب السبعة إجمالا لأكثر من 200 ساعة عمل شهريا في المتوسط.

وعمر سولي عامان ونصف العام، وفقا لجمعية فيتدوجز الأمريكية التي قامت بتدريبه.