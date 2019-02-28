كعك فرنسي يخطىء طريقه للمعدة يقتل طفلاً في سن الرابعة

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

لم تنجح الإسعافات الأولية في إنقاذ الصبي الصغير الذي ابتلع قطعة من وجبته الخفيفة بطريقة خاطئة الاثنين في حديقة سان كلو بباريس.

توفي طفل في الرابعة من عمره ليلة الاثنين بعد تناوله وجبة خفيفة بطريقة خاطئة بعد ظهر اليوم نفسه، حيث لم ينجح مستشفى نيكر في المنطقة الـ 15 بالعاصمة الفرنسية باريس في فتح انسداد في المسالك الهوائية.

في فترة ما بعد الظهيرة، كان المتوفى يمرح في حديقة سان كلو رفقة مربيته ووالده، وعندما جاع بدأ في تناول وجبة خفيفة مكونة من بريوش "خبز محلى"، لكن قطعة البريوش اتبعت مسارا خاطئًا وبدلا من سيرها باتجاه المريء، أدت إلى انسداد الجهاز التنفسي، حيث لم يعد الهواء يمر، ما تسبب في اختناق الصبي.

أسرع الاب في طلب النجدة، حضر المساعدون الذين حاولوا إحياء الطفل عن طريق تدليك القلب. استمرت العملية حوالي ساعة ونصف الساعة لكنها باءت بالفشل. حوالي الساعة 18:30 تمكن الأب أخيرًا من نقله إلى مستشفى نيكر، لكن الصبي مات هناك بعد أقل من ساعتين.

فتاة ماتت في باريس أثناء تناول فطيرة "كريب"

ولسوء الحظ، أن هذا النوع من الحوادث الدراماتيكية يمس عادة الأطفال وكبار السن. ففي أبريل الماضي، توفيت فتاة تبلغ من العمر عامين بعد تناولها فطيرة "كريب".

الفتاة كانت مع والديها الإسبانيين تزور العاصمة باريس، وبالقرب من برج إيفل اختنقت بعد أكل "كريب"، وماتت أمام أعين والديها. وفق ما ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية