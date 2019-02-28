لجنة التحكيم تعبر بالسبهان إلى ثانية مراحل «أمير الشعراء»

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

دفعت قوة الشعر، لجنة التحكيم لتأهيل الشاعر السعودي سلطان السبهان إلى المرحلة الثانية من مسابقة «أمير الشعراء»، وذلك في الحلقة الخامسة، التي تعد الأخيرة من المرحلة الأولى، والتي أقيمت مساء أول من أمس على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، بحضور عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعدد كبير من الدبلوماسيين وجمهور الشعر، وقد جاءت القصائد كلها مصادفة على وزن البحر البسيط. وانضم السبهان إلى المصرية هبة الفقي والسعودي أحمد محمد عسيري، اللذين تأهلا بتصويت الجمهور.

شعر وغناء من كلمات الشاعر خالد حسين رشوان، غنّت الفنانة حنان عصام «يا من رحلت عن الديار»، وهي من ألحان الموسيقار السعودي عبد الله علّام، وتوزيع المايسترو أحمد عبد الجواد. ومن فضاء الغناء إلى فضاء الشعر مرة أخرى، عبر فقرة المجاراة التي شارك فيها الشاعر العراقي عباس جيجان، والشاعرة الأردنية وردة الكتوت، التي كانت قد شاركت في الموسم السابع من المسابقة. ومن ثم قدمت الإعلامية لجين عمران، المتنافسين وهم إلى جانب السبهان، السنغالي محمد الأمين جوب، والسودانية دينا الشيخ، والإماراتية منى القحطاني، الذين تنافسوا أمام لجنة التحكيم المؤلفة من د.علي بن تميم، د. صلاح فضل، ود. عبد الملك مرتاض.

أمراء الكلام

بعنوان «مرابطون على سور الجمال»، قرأ سلطان السبهان القصيدة التي أهلته للمرحلة الثانية من المسابقة، إذ أشار بن تميم إلى موضوعها حول الشعر والجمال، والذي يتسابق عليه ومنه وإليه الشعراء منذ زمن قديم. وفسر: إن المرابطين هم الشعراء، أو «أمراء الكلام». وقال مرتاض: كأن الشاعر كان ينحت من صخر، وسعى لاستحضار جملة من القيم والآثار والموروثات الدينية والأدبية الجميلة. وأكد فضل على أن السبهان من أمراء الكلام، كما قال «سبيويه».ومن ثم ألقى محمد الأمين جوب قصيدة «سيرةٌ أخرى لابنِ نوح»، وختام المنافسات، جاء مع الشاعرة منى القحطاني، التي قرأت نصاً بعنوان «صولة الحق».