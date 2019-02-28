راشد الشرقي يلتقي المشاركين في «الفجيرة الثقافي»

المصدر: الفجيرة - البيان

التقى الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، المشاركين في فعاليات الدورة الثانية لملتقى الفجيرة الثقافي الذي نظمته هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، على هامش الإعلان عن جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع في دورتها الأولى، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم ونخبة من المفكرين والأدباء الإماراتيين والعرب. وبارك الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي الجهود المبذولة من قبل المشاركين في الملتقى والقائمين عليه لنشر الوعي بسبل توظيف الموروث الشعبي والأسطورة في الأدب والفنون والعلاقة الشائكة بينهم، بما يضمن اضطلاع هذين الأخيرين بمهمة الحفاظ على التراث المادي والفكري العربي، مؤكداً أهمية الخروج برؤى واضحة في نهاية جلسات الملتقى.