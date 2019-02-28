40 مخطوطة تراثية في معرض بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - البيان

افتتح الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، معرض المخطوطات الذي استضافه المركز الثقافي بأم القيوين، والذي أقيم بالتعاون مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، حيث ضم المعرض 40 مخطوطة تراثية عرضها مركز جمعة الماجد تنوعت بين المخطوطات الإسلامية ومخطوطات تتعلق بعلوم القرآن التي تعود للقرن الثامن الهجري، كما تم عرض نسخ من مخطوطات مصورة تتعلق بمجال علم الفلك، والهندسة والطب، والصيدلة ومخطوطات في الشعر والنحو والأدب من ضمنها ديوان المتنبي بعد القرن الحادي عشر هجرياً، إضافة إلى مخطوطة توضح نسب الرسول الكريم كتبت على شكل تفريعات وأضيفت إليها أبواب ذكرت بها غزواته ومواليه وحراسه ورسله وكتابه ورفقاؤه ودوابه وغير ذلك مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام، ومخطوطات في مجال علم واكتشاف المخدرات والأفيون ومخطوطات إنسانية.

كما صاحب المعرض ورشة حية لطلاب المدارس تم خلالها تعريف الطلبة بكيفية معالجة المخطوط وترميمه من خلال استخدام أوراق الصحف.