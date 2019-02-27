تقنية الأشعة ما دون الحمراء تظهر دبي «جنة خضراء»

المصدر: إعداد - فاتن صبح

حتى الطبيعة الصحراوية والكثبان الرملية لم تمنع دبي من لقب «الجنة الخضراء». وقد تفتّح انكباب الحدائقيين على امتداد سنوات العقود الثلاثة الماضية عن مشهديات غنّاء تنبض بخضرة أعشاب الجليل وأشجار النخيل والغاف الممتدة جذورها عميقاً في المتنزهات العامة وملاعب الغولف وسواها وصولاً إلى تلك التي حوّلت المساحات الهامدة تحت الجسور العلوية وتقاطعات الطرق إلى سجادات مزخرفة مبهرة.

لعله المشهد الذي يشكل الرمز الأسمى لمساعي دبي إلى التغلب والسيطرة على الطبيعة المثبتة بعدد لا يحصى من المشاريع المتصدرة للأخبار العالمية بدءاً ببرج خليفة، ذاك الصرح العملاق المؤلف من 164 طابقاً، وليس انتهاءً بجزيرة النخلة الاصطناعية التي تطلب بناؤها 4.2 مليارات قدم مكعبة من الرمال.

«الحياة لا تدبّ إلا في الأشياء التي من صنع الإنسان»، هذا ما قاله المصور باولو بيتيجياني، مستلهماً من صور التقطها على امتداد ثلاثة أيام حارة من أغسطس الماضي. فاكتشف أن «ليس هناك من شيء عشوائي، فكل ما هناك نتاج تفكير الإنسان وبنائه وتحركه، بدءاً من الأبنية وصولاً لأشجار النخيل».

يذكر أن رقعة المساحات الخضراء قد اتسعت من 4300 فدان في 1999 إلى نحو 17 ألف فدان تقريباً عام 2014، حين أعلن المسؤولون عن خطة لزيادة المساحة إلى ثلاثين ألفاً بحلول العام 2025.

واستعان بيتيجياني بعدسة كاميرته «نيكون دي 750» لتسجيل الطيف الشمسي المتكامل، بحيث يتمكن من تصوير ضوء الأشعة ما دون الحمراء غير المرئية، التي يعكسها خضاب الكلوروفيل في النباتات بقوة، وعمد فيما بعد إلى عزل اللون مستخدماً تقنية التنقية التي تحجب طول الموجات دون 590 نانومتراً، وتتيح حيّزاً ضئيلاً من الضوءين البرتقالي والأحمر المرافقين للأشعة ما دون الحمراء. وقام عبر تقنية الفوتوشوب بتعديل اللون والتناقض والتوازن الأبيض بالتوصّل إلى النتائج المرجوة.

وتعد كمية الخضرة التي تعكسها تلك الصور مذهلة، لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار بيئة دبي الصحراوية، ويضاهيها إذهالاً كمّ الأبنية وناطحات السحاب الزجاجية والأسمنتية الخارقة عنان السماء، بما يوحي بأنك في واحة تنمو فيها الناطحات بوتيرة أسرع من النباتات.