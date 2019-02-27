«أمير الإنسانية» تدخل غينيس كأكبر لوحة محفورة بالرمال

المصدر: دبي-البيان

اعتمد سجل غينيس للأرقام القياسية اللوحة الرملية «أمير الإنسانية» التي تحتفي بعطاءات وقيمة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، كونها أكبر لوحة محفورة بالرمال في العالم، حيث نالت شهادة رسمية بذلك.

وكانت دولة الإمارات قد أهدت هذه اللوحة التي تحمل عنوان «أمير الإنسانية» إلى الكويت وشعبها، احتفالاً بالعيد الوطني للبلاد.

وتعد اللوحة الفنية أكبر رسمة من نوعها محفورة على الرمال في العالم، وتبلغ مساحتها أكثر من 170 ألف قدم مربعة، ويمكن رؤية العمل الفني الضخم من الفضاء الخارجي، ليصبح سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أول إنسان يمكن رؤية صورته من الفضاء.

وتم تنفيذ الرسمة في منطقة القدرة بدبي، وقد استغرق إنجازها أكثر من 2400 ساعة عمل.