وجهات «مِراس» تدعو زوارها لاستكشاف عالم الطهي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أطلقت وجهات «مِراس»، الشركة المتخصصة في ابتكار تجارب الحياة العصرية، مجموعة من الفعاليات التي تشجع الزوار على استكشاف المذاقات المتنوعة والاستمتاع بها، ضمن الدورة السادسة من مهرجان دبي للمأكولات 2019.

وعلى امتداد فترة المهرجان هذا العام، وحتى 9 مارس، تُقدم وجهات «مِراس» جدولاً حافلاً بتجارب الطعام المغرية للزوار، التي تتنوع بين تذوق وإعداد وتنسيق الطعام، وحضور تحديات الطهاة المباشرة في المطبخ المفتوح. كما يمكن للصغار تعلم الزراعة العضوية، وكيفية نحت تشكيلات فنية صالحة للأكل.

وجهة «السيف»

تجمع وجهة «السيف» بين أفضل خيارات العصرية والتراثية في مهرجان دبي للمأكولات، مع تشكيلة من تجارب الطعام التي تشمل سلسلة كاملة من المطابخ المتنوعة. ويمكن اختبار المزيج الفريد الذي يجمع بين القديم والحديث في هذه الوجهة المتميزة. وإلى جانب استضافة العروض المميزة وتحديات الطعام، ستقام ساعات مخصصة يومية لتذوق الطعام من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً، بالإضافة إلى فعاليات ترفيه جوالة في أنحاء «السيف» خلال المهرجان.

«لا مير»

يشتمل عرض وجهة «لا مير» خلال مهرجان دبي للمأكولات على تجربة تناول الطعام بجانب الشاطئ، التي تتيح للزوار فرصة الاستمتاع بوجباتهم مع العائلة والأصدقاء داخل العرائش الخشبية المقامة على طول الشاطئ في كل من «لامير نورث» و«لامير ساوث» بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 ليلاً طوال أيام المهرجان، ويمكن حجزها بحسب توافرها.

«ذا بييتش»

تصاميم ونكهات غنية تنتظر زوار «ذا بييتش» خلال مهرجان دبي للمأكولات، حيث تستقبلهم مجسمات الطعام العملاقة في الوجهة واحتفالية ألعاب نارية مذهلة أيام الجمعة 8 مارس والسبت 9 مارس، في تمام الساعة 9:00 مساءً.

ويستضيف مطعم «تيكي هتس» سلسلة من عروض الطهاة المبدعين التي تشمل فنون إعداد الأطباق وتصميمها لعشاق المذاق المبتكر.

ليالي البيضاء

من جهة أخرى، فإن عشاق الطعام والثقافة والترفيه على موعدٍ مع فعالياتٍ متنوعة ورائعة، ضمن برنامج الليالي البيضاء (وايت نايتس) الشهري الجديد الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي. ومن خلال هذه المبادرة الجديدة، ستبدأ «قرية البوابة»، الوجهة الحيوية للمطاعم الفاخرة والثقافة والفنون بمركز دبي المالي العالمي، باستضافة فعاليات ترفيهية حية وعروض حصرية من أرقى المطاعم، إلى العديد من المعارض التي تتخذ من المركز مقراً لها، وذلك في أول أحد من كل شهر اعتباراً من 3 مارس 2019.