مثقفون وفنانون يمنيون يثمنون دعم وجهود محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

ثمَّن المشاركون في الأمسية اليمنية الفنية، التي أقامها اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، اخيراً، بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة والسفارة اليمنية في أبوظبي، عالياً، الدور الكبير والفاعل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دعم اليمن. معربين عن تقديرهم لجهود سموه المتعاظمة، على الصعيدين السياسي والعسكري، في سبيل تحرير التراب اليمني بالكامل، واستعادة الشرعية، والمحافظة على أمن المنطقة والمقدسات.

الأمسية اليمنية الفنية التي تقام للمرة الأولى في أبوظبي، تميزت بحضور جمهور عريض من الكتّاب والمثقفين بحضور السفير المهندس فهد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية في الإمارات، ومحمد قطيش القنصل العام، وكوكبة من السلك الدبلوماسي، حيث استقبلهم الشاعر والكاتب الصحفي حبيب الصايغ رئيس مجلس الإدارة، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، ومحمد شعيب الحمادي عضو مجلس الإدارة، رئيس الهيئة الإدارية في الاتحاد بأبوظبي، وعبد الرحمن نقي البستكي عضو مجلس إدارة ومدير الإدارة الإعلامية في اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات.

بدأت فعاليات الليلة اليمنية بعرض فيلم وثائقي عن اليمن وجمالها المتنوع بين الجبل والسهل والشاطئ. وقد ناقشت تاريخ الأغاني اليمنية وتنوع مدارسها الفنية وتاريخها الضارب في القدم، وركزت الفعالية التي أدارتها وشاركت فيها الإعلامية لارا الظراسي مع الباحث في التراث الموسيقي اليمني بدر بن عقيل الذي حلّق في عوالم الجمال اليمني، على تاريخ الأغاني وأسرار بعض قصصها. وشملت أيضاً، مجموعة من الفعاليات الأخرى.