«التحدي الجاد» عنوان رابع حلقات «راعي القصيد»..والجابري تودع البرنامج

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تابع جمهور قناة سما دبي على الهواء مباشرة، مجريات الحلقة الرابعة من برنامج «راعي القصيد»، التي تميزت بانطلاق مرحلة «التحدي الجاد» بعد ختام مرحلة تجارب الأداء والمنافسات لاختيار 9 مشتركين لمتابعة مشوار الوصول إلى اللقب، في البرنامج الجديد الذي يهتم بالكلمة الشعبية الشعرية الخاصة بأهل الإمارات خاصة وسكان المنطقة عموماً، ويدعم المواهب الشعرية العربية الواعدة من الجنسين.

ترحيب بالحضور

ورحب الإعلامي أحمد عبد الله، مقدم برنامج «راعي القصيد»، بالحضور وجمهور شاشة التراث الأولى والموروث الشعبي في مرحلة التحدي، وذلك قبل أن يستقبل أعضاء لجنة تحكيم البرنامج والتي تضم ثلاثة من أهمّ الشعراء في الإمارات، وهم: سيف السعدي، محمد المر بالعبد المهيري وعوض بن حاسوم الدرمكي.

تراث أصيل

وقال الشاعر سيف السعدي «لنا ثقافتنا وحضارتنا، حيث يعتبر الشعر الشعبي من أهم مكونات ثقافتنا الشعبية»، في الوقت الذي قال الشاعر محمد المر بالعبد إن «الشعر الشعبي هو جزء لا يتجزأ من تراثنا الأصيل»، بينما استذكر الشاعر عوض بن حاسوم الدرمكي، مقولة الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله: «إن أمة لا ماضي لها هي أمة لا حاضر لها ولا مستقبل»، قائلاً: «جملة حكيمة، في ضوئها سنظل أوفياء لهويتنا الثقافية».

منافسة وتميز

ومع انطلاق المنافسات، أطل المشترك الأول هزاع بن سمرة القحطاني من الإمارات بحضوره الجميل، وقصيدته التي استهلها بطريقة مميزة على حد تعبير لجنة التحكيم، في حين قدم المشترك الثاني الشاعر أحمد محمد الفهدي من الإمارات قصيدته وسط إشادة عضو لجنة التحكيم سيف السعدي وامتلاكه موهبة جزلة، بعدها قدم المشترك الثالث فارس بن ناصر الثابتي من اليمن قصيدته التي نالت إعجاب لجنة التحكيم بالإجماع.

وبعد فاصل قصير تابع جمهور قناة سما دبي، بقية المشتركين المـتأهلين إلى مرحلة المنافسات في برنامج «راعي القصيد»، حيث قدم المشترك الرابع أحمد الزرعوني من الإمارات، قصيدته وسط إشادة لجنة التحكيم، بعدها قدمت المشتركة الخامسة نشيرة الجابري من الإمارات قصيدتها التي وصفها الشاعر سيف السعدي بالقصيدة التي لا يوجد عليها أدنى ملاحظة، فيما قدم المشترك السادس محمد بن صالح القحطاني من المملكة العربية السعودية، قصيدته التي أشاد بها الشاعر محمد المر بالعبد المهيري.

وقد اختتم المشترك الأخير في هذه الحلقة أحمد محمد المقبالي من سلطنة عمان منافسات هذه الحلقة، مع إعجاب أعضاء التحكيم بأدائه الشعري حيث «ختامها مسك» على حد تعبير للشاعر محمد المر بالعبد المهيري

ملاحظات بسيطة

ومع صعود المشتركين التسعة إلى المسرح، وقف ثلاثة مشتركين في منطقة الخطر بعد حصولهم على أقل علامات من لجنة التحكيم، وهم: خميس بن بليشة الكتبي من الإمارات، وعايد الرشيدي من المملكة العربية السعودية، ونشيرة الجابري من الإمارات، حيث أعلن أحمد عبد الله عن خروج المشتركة الإماراتية نشيرة الجابري من المنافسات وعودة كل من خميس الكتبي وعايد الرشيدي للانضمام إلى منافسات الحلقة المقبلة.

إشادتان

أطل، مع آخر ثلاثة مشتركين، المشترك السابع خميس بن بليشة الكتبي من الإمارات، مقدماً قصيدة نالت إشادة أعضاء لجنة التحكيم، مع بعض الملاحظات البسيطة حول مفرداتها ومضمونها الشعري، وذلك قبل أن يقدم المشترك الثامن عايد الرشيدي من المملكة العربية السعودية قصيدته التي نالت ملاحظات متعددة وإشادة كذلك من لجنة التحكيم..