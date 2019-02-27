الزغبي والمهندس يغنيان على مسرح المجاز مطلع مارس

المصدر: الشارقة - البيان

تلتقي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي والفنان العراقي ماجد المهندس جمهور الشارقة لإحياء حفل غنائي على مسرح المجاز مطلع مارس المقبل. وأكدت نوال الزغبي أن تواجدها في الشارقة، سيكون لقاءً استثنائياً مع جمهور يمتاز بتنوعه وذوقه الرفيع، مشيرة إلى أنها ستقدّم للجمهور أغنيات حصرية من ألبومها الجديد 2019، إلى جانب باقة من أغنياتها القديمة التي لطالما نالت أعجاب الجمهور، لا سيما تلك التي قدمتها باللهجات الخليجية المختلفة.

وعبر ماجد المهندس عن سعادته لاقتراب موعد لقائه بمحبيه في الشارقة، معتبراً أن «هناك الكثير من المقومات التي تميّز إمارة الشارقة، فهي عاصمة عالمية للفن والثقافة، وهي بيئة خصبة للفنانين والمبدعين على اختلاف تخصصاتهم، ويسعدني أن أشارك جمهوري الحبيب مطلع مارس المقبل باقة من الأغنيات المفضلة لديهم وألتقيهم على خشبة مسرح المجاز».