أم تقتل ابنيها وأختها وبناتها بمساعدة ابنتها!

المصدر: البيان الالكتروني

احتجزت الشرطة في بنسلفانيا الامريكية أماً وابنتها بتهمة قتل خمسة أفراد من أسرة واحدة داخل شقة.

وسيتم توجيه خمس تهم بالقتل وتهمة واحدة بالتآمر لكل من الأم شانا ديكري، 45 عاماً، وابنتها دومينيك ديكري، 19 عاماً.

الضحايا الخمسة هم ابنا شانا ويبلغان من العمر 25 و13 عاماً، وأختها البالغة من العمر 42 عاماً وطفلتاها التوأم وعمرهما تسع سنوات.

وتم العثور على الجثث داخل غرفتي نوم في شقة في الطابق الأول من مبنى في موريسفيل، وفق "يورونيوز".

وتم إدخال شانا وابنتها دومينيك إلى المستشفى قبل احتجازهما.

وبحسب المحققين، فالتفاصيل التي لديهم حتى الآن مأساوية رغم عدم اكتمال التحقيقات بعد.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الشرطة أن ما حصل جريمة قتل، لم تكشف عن الطريقة التي قتل بها الضحايا.

ويبحث المحققون عن مراهق من العائلة يبلغ من العمر 17 عاماً للتأكد من سلامته.