فيديو.. زوجة مسؤول أوروبي تفاجئه باتصال خلال مؤتمر صحفي

المصدر: البيان الإلكتروني

فوجئ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر برّنة هاتفه أثناء إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي عُقد في ختام أشغال القمّة العربية الأوروبية التي عقدت بمدينة "شرم الشيخ" المصرية.

وظهر في الفيديو محاولة يونكر "كتم" الرنّة، وتجاوز الموقف المحرج لكن المتصل أعاد الاتصال وهو ما أجبره على الردّ، معتذرا من الجمهور الحاضر، ليتضح أنّ زوجته هي التي تتصل عليه".

وداعب جان كلود يونكر، الحضور إذ توقف فجأة عن الكلام، وقال: «زوجتي تتصّل.. سأتوقف لأرد على الهاتف».

فيديو.. زوجة مسؤول أوروبي تفاجئه باتصال خلال مؤتمر صحفيhttps://t.co/RTvDcAzxmG#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/iCQE3p6XZP — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٦ فبراير ٢٠١٩