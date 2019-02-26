الفنان محمد صبحي ينعى طفل السرطان زياد بكلمات مؤثرة

نشر الفنان المصري القدير محمد صبحي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعه مع الطفل المصاب بالسرطان زياد وكتب قائلاً "كنت بندوة بجامعة المنصورة يوم الاثنين 18 فبراير، وأخبروني أن هذا الطفل الجميل بجواري في الصورة اسمه زياد كل أمنيته أن يقابلني".



وأضاف الفنان صبحي: "قررت أن أزوره بمستشفى المنصورة للأطفال فارتدى بالطو أبيض كالأطباء، واستقبلني وسار معي بمصاحبة مدير المستشفى للمرور على كل العنابر لزيارة المرضى الآخرين".

وتابع صبحي قائلاً: "وعلمت أنه مريض مرضاً لا علاج له.. بكل الأسي والحزن علمت اليوم أنه قد فارق الحياة، دعواتي له بالرحمة وعزائي للأسرة ولأهل المنصورة جميعاً، وأشكر الله أنني لم أخذله وحققت له أمنيته بزيارتي له بالمستشفى".