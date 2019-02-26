«دبا الحصن للمسرح الثنائي» ينطلق غداً بمشاركة خليجية عربية

المصدر: Ⅶ الشارقة – نورا الأمير

تنطلق غداً الأربعاء فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي الذي تقيمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، في المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن.

وتشارك في المهرجان الذي يستمر حتى الثالث من مارس المقبل عروض مسرحية من دولة الإمارات والكويت وفلسطين وجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، حيث تستمد العروض جمالياتها من التقاطب الدرامي بين شخصيتين فوق خشبة المسرح.

أعلن ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للمهرجان صباح أمس في قصر الثقافة بالشارقة، حيث تحدثت مريم المعيني عن الزخم الذي تشهده إمارة الشارقة في إقامة المهرجانات التي تعنى بالمسرح ودورها في إثراء الحراك المسرحي على المستوى المحلي والخليجي والعربي، منها مهرجان خورفكان المسرحي الذي يضم بانوراما للعروض المسرحية المتميزة ومهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة ومهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، موضحة أن هذا النسق لإقامة المهرجانات ما هو إلا وسيلة لتقريب المسرح من الجمهور وتقريب الجمهور من المسرح، وهو ما تمكنوا من تحقيقه والشاهد في ذلك كما تقول «توافد الأعداد الكبيرة للمشاركة والحضور».

ونوهت النعيمي بانعقاد الدورة (16) من ملتقى الشارقة للمسرح العربي، المكرس لتفعيل حركة البحث المسرحي، على هامش المهرجان تحت عنوان «المسرح العربي والمجايلة: التواصل والتقاطع» بمشاركة ثلة من الباحثين والممارسين المسرحيين العرب، وينظم الملتقى يومي 2 – 3 مارس، عند الرابعة مساء بالمركز الثقافي لمدينة دبا الحصن كل من: إبراهيم سالم ونبيل المازمي (الإمارات)، فهمي الخولي، طارق الدويري ومحمد رفعت يونس (مصر)، عبد الكريم عبود، وصميم حسب الله، ومهند كريم (العراق)، وأحمد السلمان (الكويت)، كمال خلادي وعبد العالي السراج (المغرب)، ميني باب أمين (موريتانيا)، وطفاء حمادي (لبنان)، حافظ زليط (تونس).

حدث ثقافي

بدورها قالت عائشة الحوسني منسق عام المهرجان إن مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي بات حدثا ثقافيا يتطور ويكتسب المزيد من الخبرة بفضل المشاركات النوعية، متحدثة عن العروض المسرحية الخمسة التي سيتم عرضها بشكل يومي الساعة السابعة مساء على خشبة مسرح دبا الحصن الثقافي، وتعقب هذه العروض ندوات نقدية تطبيقية لمناقشة العرض المقدم

يشار الى أن المهرجان الذي ينطلق بعد غد الأربعاء، تشارك فيه عروض، «ما زال الثلج يسقط» من تأليف وإخراج حافظ أمان، وهو عرض الافتتاح حيث تمثل فرقة مسرح خورفكان دولة الإمارات، وغير ذلك من عروض .