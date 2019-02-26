منتدى الفجيرة الثقافي يناقش «الأسطورة في الأدب العربي»

المصدر: ■ الفجيرة - البيان

افتتحت صباح أمس، فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الفجيرة الثقافي تحت عنوان «توظيف الأسطورة والموروث الشعبي في الأدب والفن العربي»، التي تنظمها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالتزامن مع الإعلان عن أسماء الفائزين في الدورة الأولى لـ«جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع»، التي تقام بمبادرة من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وألقى فيصل جواد المدير التنفيذي للهيئة، كلمة بالنيابة عن الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أكد خلالها أن منتدى الفجيرة الثقافي هو من ثمار النهج القويم لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وتوجيهاته الحكيمة، ودعم ولي عهده الأمين سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، والمتابعة المستمرة والمباشرة للشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي لجعل الفجيرة منارة للفكر والتنمية البشرية.

حضر حفل الافتتاح محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح والفنانة سميحة أيوب ضيفة شرف الملتقى، وعدد من مسؤولي الفجيرة.