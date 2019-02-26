ناشرون إماراتيون يثمنون دور «منصة» في وصولهم للعالمية

المصدر: ■ الشارقة - البيان

ثمّن عدد من الناشرين الإماراتيين، الجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية الناشرين الإماراتيين، للارتقاء بقطاع النشر الإماراتي، وأكدوا على أهمية مشروع «منصة»، في تامين انتشار إصداراتهم ووصولها إلى العالمية.

ويقول الدكتور راشد المزروعي مؤسس دار التراث الشعبي: تأسست دار التراث الشعبي في عام 2017، وهي أول دار نشر إماراتية غير حكومية، تعنى بالتراث الإماراتي. وأضاف: نظراً لحداثة تأسيس الدار، فلم يتسنَ لنا المشاركة في معارض خارجية، وأرى أن «منصة»، يعتبر من أهم المشاريع التي أطلقتها جمعية الناشرين الإماراتيين حتى الآن.

وقالت كاتبة قصص الأطفال، مؤسِسة دار نور للنشر، نور عرب: «اليوم، يقدم لنا مشروع «منصة»، الفرصة لخوض أول تجربة مشاركة خارجية».

وأشار محمد صقر الحفيتي مؤسس دار الصقر، إلى أهمية مشروع «منصة»، الذي يضمن وصول إصدارات دور النشر حديثة التكوين في كل معارض الكتب العربية والخليجية والعالمية.

وحول أهمية المشروع، قالت إحسان السويدي مؤسسة دار نبض القلم: «المشروع يُسهّل عملية وصول إصداراتنا إلى القراء في جميع معارض الكتب».