الشارقة توقع اتفاقية تفاهم مع المتحف المصري في تورين الإيطالية

المصدر: ■ الشارقة - البيان

وقعت هيئة الشارقة للمتاحف، أول من أمس، اتفاقية تفاهم مع المتحف المصري «ميوزيو إيغيزو»، في تورين - إيطاليا، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأبحاث والتدريب المهني وتنظيم المعارض.

ووقّع الاتفاقية كل من منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، والدكتور كريستيان غريكو، مدير المتحف المصري «ميوزيو إيغيزو» في تورين - إيطاليا، وتم التوقيع في متحف الشارقة للآثار. وقالت عطايا: «يُسعدنا التشارك مع المتحف المصري «ميوزيو إيغيزو»، في تورين ـ إيطاليا لنطلق سوياً مجموعة من المشاريع المشتركة في المستقبل».

ومن جانبه، عبّر د. غريكو عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة مع هيئة الشارقة للمتاحف، مشيراً إلى أنه يرى في «الهيئة» شريكاً مثالياً لخلق بيئة مواتية للتعاون بمجالات علم الآثار ودراسات المتاحف.

ويذكر أن المتحف المصري في تورين - إيطاليا، كان قد أُسس على يد الملك كارلو فيليس في العام 1824، ويضم إحدى أكبر مجموعات الآثار المصرية في العالم، بما في ذلك أكثر من ثلاثين ألف قطعة أثرية.