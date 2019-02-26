«أيام في اليابان».. فعاليات فنية وثقافية في جامعة زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

بحضور أكيهيكو ناكاجيما، السفير الياباني لدى الدولة، والدكتور عبدالمحسن أنسي، نائب مدير جامعة زايد المشارك، والدكتورة فاطمة الدرمكي، عميد شؤون الطلبة، وعدد من الشخصيات العامة، نظم «النادي الياباني» بالجامعة في فرعها بأبوظبي سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية بعنوان «أيام في اليابان».

استهدفت الفعاليات، التي استمرت يومين وحضرها عدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة، التعريف بجوانب مختلفة من الحياة اليومية والفنون والثقافة في اليابان.

استهل الحدث بكلمة ترحيبية باللغتين اليابانية والإنجليزية من الطالبة حليمة العوض، أعقبها عرض حي قدمته خبيرات متخصصات حول تقاليد تقديم الشاي الياباني، الذي يسمى «ماتشا»، وهو مسحوق أخضر يقدَّم ممزوجاً بالماء الساخن، ومصحوباً بقطع خاصة منفصلة من السكر، ويعد عنصراً أساسياً وفاعلاً في حياة اليابانيين، كما كان أساساً لمذهب جمالي وروحاني ترك في ثقافتهم أثراً واسعاً وعميقاً، كما لم يفعل في أي بلد آخر.

فيما قدمت عازفتان خلال الفعالية مقطوعتين موسيقيتين استحوذتا على إعجاب الحضور من فن «الكوتو» التقليدي الياباني.