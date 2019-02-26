الإمارات تختتم مشاركتها في «الشباب المبدعين»

المصدر: مكناس - البيان

اختتمت دولة الإمارات مشاركتها كضيف شرف في فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان الوطني للشباب المبدع بالمملكة المغربية الذي نظمه منتدى الفن والإبداع المغربي بالتعاون مع منظمة «الأليسكو» خلال الفترة من 21 إلى 23 الجاري. وتضمنت مشاركة دولة الإمارات في المهرجان التي مثلتها جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية باستعراض أبرز الأنشطة والفعاليات التي تتوافق مع عام التسامح بالدولة، إضافة إلى عرض فيلم وثائقي تناول إنجازات دولة الإمارات والتي نتج عنها قيماً إنسانية واجتماعية عظيمة ساهمت في تعزيز مكانة الدولة في مختلف ميادين العمل.

وألقى الشاعر خالد الظنحاني رئيس الوفد الإماراتي رئيس جمعية الفجيرة الثقافية مجموعة من القصائد الوطنية والعاطفية والإنسانية، كما قدم الدكتور طلال الجنيبي بعضاً من قصائده الشعرية، إضافة إلى استعراض الباحث التراثي علي المنهالي التراث الإماراتي ونقلها إلى الحضور من خلال جلسة تعرفوا فيها على آداب وتقاليد الإمارات، بينما أدار المخرج المسرحي أزل إدريس ورشة للفن المسرحي.. كما وقع الوفد الإماراتي المشارك على عدد من مؤلفاتهم الأدبية، إضافة إلى مشاركة الإمارات في فعاليات معرض الكتاب الثقافي المصاحب للمهرجان.