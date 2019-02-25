«استثمارات» تكرّم نخبة من الرائدات في الارتقاء بمكانة الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي – البيان

كرمت مجلة استثمارات نخبة من النساء الرائدات الأكثر إسهاماً في الارتقاء بالمكانة الاستثمارية لدولة الإمارات عالمياً للعام 2018، برعاية معالي الشيخة لبنى القاسمي، رئيسة جامعة زايد، التي أكدت أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أرست قيماً مثلى ضمنتها في الدستور، الذي مثل حصناً قوياً لصيانة حقوق المرأة والحفاظ على مكتسباتها، محفزاً وباعثاً لها، يدعم مشاركتها إلى جانب الرجل في مسيرة البناء.

وقالت إن رؤية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، وإخوانه حكام الإمارات، انصبت على مواجهة تحديات التنمية، بتنويع مصادر الدخل، وبنفس الدرجة من خلال ضمان التنوع والتناغم والتواؤم في أهم مقومات التنمية وبناء الأمم، ألا وهي الثروة البشرية، فأرست نهج مشاركة يمنح حقوقاً متساوية للجنسين، وهو ذات النهج الذي سار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

وأشادت في كلمتها، بالدور الملهم للنساء الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والرعاية الكريمة التي تقدمها لتمكين المرأة الإماراتية من المساهمة الفاعلة في كافة قطاعات التنمية.

حفل

أقيم حفل توزيع جوائز «مجلة استثمارات» للنساء الأكثر إسهاماً في الارتقاء بالمكانة الاستثمارية لدولة الإمارات عالمياً للعام 2018، بفندق «جراند حياة»، بحضور الشيخ ذياب بن خليفة آل نهيان، والشيخ محمد بن سلطان آل نهيان، والشيخ عبيد بن سهيل آل مكتوم، والشيخة هند بنت محمد حرم الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وأكثر من 30 قيادة نسائية من الشخصيات المؤثرة وعدد من سفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية بالدولة.

كما شهد عرض أزياء عالمي يعد الأول من نوعه في الإمارات للمصممة الإماراتية منى المنصوري.

وسام وتكريم

وقام محمد شمس الدين، رئيس مجلس إدارة مجموعة «تلال» الدولية، رئيس تحرير وناشر مجلة «استثمارات» في بداية حفل التكريم، بمنح الشيخة لبنى القاسمي، وسام فارسة الريادة في مسيرة عطاء المرأة الإماراتية، بعدها قامت رئيسة جامعة زايد بتكريم الشخصيات النسائية الفائزة، حيث ضمت القائمة الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة «المباركة»، وحازت وسام الريادة لأفضل المبادرات الإنسانية والمجتمعية في الإمارات لعام 2018، كما تم منح الشيخة شما بنت سلطان آل نهيان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أليانسز فورغلوبال سستينابيلتي» وسام الريادة والتميز لنساء الإمارات (2018)، كما تسلمت الشيخة هند بنت محمد، حرم الشيخ سعيد بن طحنون، جائزة أفضل المبادرات المهنية للمرأة الإماراتية، ومنحت معالي د. أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، جائزة الشخصية النسائية الأكثر إنجازاً في تاريخ البرلمانات العربية، ومنحت معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وسام الريادة والتميز لنساء الإمارات، وتسلمت الجائزة عنها إيمان المغيري، ومنحت مريم الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، جائزة أفضل إنجازات للمرأة في تعزيز سمعة الإمارات عالمياً، وجائزة أفضل الإنجازات المهنية في الإمارات (2018)، وجائزة أفضل شخصية إماراتية في إدارة مؤسسات الأسرة (2018).

كما نالت بدرية الملا، رئيسة مجلس إدارة المجموعة العالمية الإماراتية للأعمال، وسام الريادة والتميز لنساء الإمارات (2018)، ومنحت رزان المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة-أبوظبي، جائزة أفضل شخصية نسائية في صيانة البيئة الإماراتية، وتسلمت الجائزة عنها حنان العابد، ومنحت مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية ومدير المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، جائزة أفضل شخصية في قطاع الإعلام الحكومي في الإمارات، وتسلمت الجائزة عنها، مريم الحمادي، ومنحت فاطمة الجابر، وسام الشخصية الأكثر إلهاماً في ممارسات الأعمال في تاريخ الإمارات.

إلهام

فيما تسلمت ثريا العوضي، رئيسة مجموعة شركات ثريا العوضي، درع سيدات الأعمال الأكثر إلهاماً للأجيال المقبلة، كما حصدت منى بوسمرة، رئيسة تحرير صحيفة «البيان»، جائزة مجلة استثمارات لأفضل إنجاز مهني للمرأة في الصحافة المكتوبة في الإمارات، بينما حصدت عزة القبيسي، المؤسس والرئيس التنفيذي «أرجمست لتصميم المجوهرات» درع المجلة لسيدات الأعمال الأكثر إلهاماً للأجيال المقبلة، ونالت المهندسة منى المنصوري لقب سفيرة الإمارات في صناعة الموضة العالمية للعام 2018، وجائزة المجلة لأفضل مبادرات مهنية للمرأة، وجائزة أفضل المبادرات الارتقاء بالمكانة الاستثمارية لدولة الإمارات عالميا للعام 2018، وجائزة أفضل المبادرات الإنسانية والمجتمعية.

نخبة

كما شملت قائمة التكريم نخبة بارزة من الأسماء النسائية ذات الأثر والدور الريادي في مجالات مختلفة، لشخصيات نسائية من الدول الخليجية والعربية، تقديراً لإسهاماتهن في دعم مكانة دولة الإمارات في عدد من القطاعات المحلية والإقليمية والعالمية.

حصاد وافر

كان للشخصيات النسائية من الدول العربية لاسيما من السعودية، حصاد وافر من جوائز المجلة، تقديراً لإسهامتهن في دعم مكانة دولة الإمارات في عدد من القطاعات، حيث حصدت البروفيسورة سعاد بنت خليل الجاعوني، نائبة رئيس قسم أمراض الدم، واستشارية أمراض الدم والأورام للأطفال، في جامعة الملك عبدالعزيز، ورئيسة الجمعية السعودية لأمراض الدم، لقب سفيرة الإمارات للتميز الريادي في طب علوم الأسرة؛ كما حصدت التشكيلية السعودية، دانة بنت عبدالعزيز الربيعة، والتشكيلية العمانية، هدى الريامي، جائزة الأداء الفني المتميز في الإمارات (2018).