المهندس والزغبي على موعد مع جمهور «المجاز» 1 مارس

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

يحيي كلّ من الفنان ماجد المهندس، والفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أمسية غنائية متميزة، يستضيفها مسرح المجاز في الشارقة، في الأول من مارس المقبل، وذلك ضمن الأمسيات الغنائية التي يقدمها المسرح وتجمع فيها نخبة من ألمع نجوم الغناء العربي.

وخلال مسيرة حافلة بالأغنيات الجميلة، قدّم الفنان ماجد المهندس، باقة متنوعة من الأعمال التي أشبعها بأسلوبه العذب بالكثير من الجماليات؛ فيما حجزت الفنانة نوال الزغبي مكانتها نجمة في سماء الغناء العربي، بعد أن تخرّجت من برنامج المواهب العريق استوديو الفن في العام 1988، وتبدأ في العام 1992 إصدار روائعها، من خلال ألبوم حمل عنوان «وحياتي عندك»، لتطلق بعدها العديد من الألبومات التي لاقت رواجاً ونجاحاً باهراً.