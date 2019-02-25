الإمارات تدشن تصميم منطاد ولي العهد السعودي

المصدر: الشارقة - وام

دشن منطاد الإمارات في العاصمة البريطانية لندن، تصميم منطاد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع. تزامن التدشين مع الإعلان عن بدء انطلاق جولة المنطاد العالمية في يونيو المقبل من العاصمة الرياض مروراً بتبوك ووصولاً إلى مختلف دول العالم.

وقال الكابتن الطيار عبدالعزيز ناصر المنصوري، رئيس منطاد الإمارات، إن تدشين منطاد ولي العهد السعودي يأتي ضمن النهج المستمر للتقدير المتواصل الذي تقدمه قيادة وشعب دولة الإمارات للجهود الكبيرة والمميزة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان في دعم الإنجازات العربية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.