كتاب يتناول تحوّلات الترجمة الأدبية في مصر

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت مايا كسرواني، الأستاذة المساعدة للأدب العربي ودراسات الشرق الأوسط في جامعة نيويورك أبوظبي، كتابها الجديد «الترجمة النبوية: صناعة الأدب المصري الحديث»، الذي يتناول التحوّلات التي شهدتها الترجمة الأدبية في مصر مطلع القرن العشرين، وتأثيرها على السرد والتفكير العربي.

ويحلّل الكتاب، الصادر عن دار النشر التابعة لجامعة أدنبرة، الفروق بين المنهجيات المعتمدة في الترجمات الأدبية في مصر خلال الفترة الزمنية الممتدة من 1910 إلى 1940، التي شهدت مواجهة بين المقاربة اللغوية القرآنية التقليدية من جهة، والمنهجيات الناشئة حديثاً حينها من جهة أخرى، التي كانت تأخذ طابعاً أكثر تحرراً.