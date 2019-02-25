«أبوظبي للكتاب» يستضيف «ركن الرسّامين والفنون»

المصدر: أبوظبي - البيان

تطلق دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مسابقة ركن الرسّامين والفنون، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يُقام في الفترة من 24 ولغاية 30 أبريل المقبل. تأتي المسابقة في إطار مساعي الدائرة للتعريف بموروث الدولة الثقافي والحضاري، في قالب فنّي جاذب، من خلال جعل الشعر والأدب، بما فيه الأمثال، والأقوال المأثورة، منبعاً يستقي منه الرسّامون إلهامهم.

وتسعى إلى تشجيع المشاركين على استلهام أعمالهم من الشعر العربي، وإبداعات الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب»، الشخصية المحورية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام، كما تركز المسابقة على قيمة التسامح. تتضمّن المسابقة فئتين، هما: الفنان المحترف والفنان الهاوي. يُفتح باب الترشيح ابتداءً من اليوم ولغاية الرابع من مارس المقبل.